Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 2018 açıklandı. Binlerce öğretmenin merakla beklediği sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı. Devlet okullarında görev almak isteyen binlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın birçok merkezde gerçekleştirdiği mülakatlara katılım sağladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına nasıl ulaşılır? İşte yanıt...

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları, seçim dönemi ve kabinede yaşanan değişimler dolayısıyla adayların erişimine açılmadı. Aldıkları puan ile mülakatlara katılan ve burada değerlendirmeye tabi tutulan binlerce öğretmen adayı, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için sorgularına başladı. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB tarafından yapılması beklenen açıklama hakkında bazı detaylar

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MEB MÜSTEŞARINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 14 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı yani mülakatı yine MEB tarafından açıklanacak. Mülakat sonuçlarına göre 20 bin sözleşmeli öğretmen adayının ataması yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptığı açıklamada konuya şu şekilde değindi:

"584 bin öğretmen ataması yapacağız. 20 bin öğretmenin mülakatını tamamladık. 5 bin öğretmenimizin mülakatı daha yapılacak. 20 bininin mülakat sonuçlarını açıklayacağız.1 Eylül'de atamalarını tamamlayacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başvurularını Mart ayında aldığı, 14 Nisan-8 Mayıs arasında ise sözlü mülakatlarını yaptığı sözleşmeli öğretmen atamaları için sonuçları ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu. Günlerdir heyecanlı bir şekilde bekleyen vatandaşlar da sonuçların halen neden açıklanmadığını ve ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakatları hakkında detaylar.

Vatandaşlar geçtiğimiz günlerde 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için yapılan, mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Öğretmen adayları sonuçların açıklanması ile ilgili aramalarını sürdürürken bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) açıklama yapılıp yapılmadığını sorguluyor.