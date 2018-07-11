Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2.Organize Sanayi Bölgesinde bir dondurma fabrikasının depo kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Depodaki ambalaj ve kağıtların tutuşması ile başlayan yangını gören fabrika çalışanları durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Merkez ve ilçelerden de gelen itfaiye takviye araçları yangına müdahale ederken jandarma da çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlerin çevre fabrikalara sıçramaması için itfaiye ekipleri önlem alırken, Yeşilyurt ve Büyükşehir Belediyesinden de su tankerleri yangına müdahale için destek verdi. Yangının başladığı depoda bulunan son model bir araç ise itfaiye ekipleri tarafından son anda çıkarıldı.

Yangının söndürülmesi çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, gelen ihbar üzerine kısa sürede ekiplerin bölgeye geldiğini ifade ederek, “Büyükşehir ve Yeşilyurt belediyelerinin su tankerleri destek için geldi. Ayrıca Daire Başkanlığımız bünyesindeki 35 tonluk su tankerimiz de burada. Şuan 5 ayrı noktada yangına müdahale ediyoruz. 7 itfaiye aracı 5 destek su takviye aracı 35 itfaiyeci ile yangına müdahale ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yangının devam ettiğini ancak kontrol altına alındığını belirten Acar, yangında bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Acar, ayrıca izinde olan itfaiye erlerinin de göreve çağrıldığını ve yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yangın sırasında gökyüzüne yükselen dumanlar kent merkezinden de görülürken, olay yerine gelen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’da işyeri sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulunup yetkililerden bilgiler aldı.

Dondurma fabrikasının ambalaj deposunda çıkan yangının çıkış nedeni araştırılırken jandarma da olayla ilgili inceleme başlattı.