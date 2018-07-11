Türk Silahlı Kuvvetleri, Osmaniye, Şırnak/Beytüşşebap ve Diyarbakır/Kulp kırsallarına yönelik düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu silahlı 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK açıkladı: 17 terörist etkisiz hale getirildi
11.07.2018 - 19:15 | Son Güncelleme: 11.07.2018 - 22:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Osmaniye, Şırnak/Beytüşşebap ve Diyarbakır/Kulp kırsallarına yönelik düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu silahlı 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : tsk,hava harekatı,
571151 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571151.aspx
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