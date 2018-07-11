Türk Silahlı Kuvvetleri, Osmaniye, Şırnak/Beytüşşebap ve Diyarbakır/Kulp kırsallarına yönelik düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu silahlı 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.