Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar Hacı Hüseyin Ç,  Ali Y. ve Ali B. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklular eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Akkuş ile eski  rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul  Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin  ve Duran Demir, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Bilal D. ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada, son sözleri sorulan sanıklardan Akkuş, vatanını sevdiğini,  görevi boyunca emirleri milletin yüksek iradesinden aldığını belirterek, "Vatan  sağolsun" diyerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanıklardan Akkuş'a "cebir ve  şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

TEŞEBBÜSÜN SEYRİ DEĞİŞTİ

Darbe girişimiyle ilgili ilk yakalanan isimlerden olan, çantasından  "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları çıkan Akkuş'un  gözaltına alınmasıyla, teşebbüsün seyri değişmiş, çantadaki belgelere göre  gözaltına alma operasyonları hızlanmıştı. Akkuş'un çantasındaki dokümanda, sıkıyönetim sırasında başa geçecek 81  il valisi askerler, TSK'nin komuta kademesinde görevlendirmeler ile darbecilerin  yönetim planı şemaları ve ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının başına  geçecek isimlerin listesinin yer aldığı ifade edilmişti.

Girişimin ardından Akkuş ve 15 sanık hakkında Bursa 8. Ağır Ceza  Mahkemesinde 21 Şubat 2017'de dava açılmıştı. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaasında tutuklu  sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istemişti.