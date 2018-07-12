Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Sehi Ormanları bölgesinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.