Bitlis'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Sehi Ormanları bölgesinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
12.07.2018 - 09:12 | Son Güncelleme: 12.07.2018 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,
571204 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571204.aspx
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