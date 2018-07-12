Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 14.00'da yeni Meclis Başkanı'nı seçmek için toplanan parlemento 14.30'da ilk tur oylama geçti. 1. tur oylamada AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 331 oy aldı. CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 134 oy aldı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığından ikinci tur oylamaya geçildi ve 2. turda AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 336 oy, CHP'nin adayı Erdoğan Toprak ise 131 oy aldı. Üçüncü tur oylama sonucu 301 oy çoğunluğunu sağlayan AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yeni meclis başkanı olarak seçildi. TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanı seçiminde ilk tur oylama saat 14.30'da başladı.

BİRİNCİ TUR

1. Tur oylamada toplam 581 oy kullanıldı.

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 331 oy aldı.

CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 134 oy aldı.

İKİNCİ TUR

2. Tur oylamada AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 336 oy aldı

CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 131 oy aldı.

YENİ MECLİS BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM OLDU

Üçüncü tur oylama sonucu 301 oy çoğunluğunu sağlayan AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yeni meclis başkanı olarak seçildi.

Meclis Başkanı seçiminde 4 aday yarıştı

AK Parti adayı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım,

CHP adayı İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak,

HDP adayı Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş,

İYİ Parti adayı İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu.

GÖREV SÜRESİ 3 YIL



TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.



MECLİS BAŞKANLIK SEÇİMİ



TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada seçilebilmek içi üye tamsayısının üçte ikisi kadar yani 400 oy almak gerekiyor. İki turda bu oy alınamadığı taktirde üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu kadar yani 301 oy yeterli oluyor.



Üçüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılıyor, dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili Başkan seçiliyor.