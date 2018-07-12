Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik dün sabah operasyon yapıldı. Oktar, Kandilli'deki evine geldiğinde kapıdaki polisleri gördü. Adnan Oktar, kaçarak Sarıyer'e doğru ilerledi. Oktar'ın peşine takılan polis ekipleri, Maslak'ta operasyon yaptı. Adnan Oktar'ın aracının önü polisler tarafından kesildi. Araçtan indirilen Oktar ve yanındaki kadın gözaltına alındı. Kelepçelenen Adnan Oktar ve yanındaki kadın polis aracın bindirildi.

Adnan Oktar ve yaklaşık 235 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Adnan Oktar'a yöneltilen suçlamalar arasında Türkiye'ye dair gizli belge ve bilgilerin İsrail İstihbarat örgütü MOSSAD üzerinden İsrail'e gönderdiği de bulunuyor. Gözaltına alınan Adnan Oktar, avukatından meyve suyu, elbise ve iç çamaşırı istedi.

SİLAHLAR, ÇELİK YELEK VE ZIRHLI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun, aralarında Adnan Oktar'ın da olduğu 235 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca, operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.

2 YIL ÖNCE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaklaşık 2 yıl boyunca Adnan Oktar ve grubuna yönelik fiziki ve teknik takibe aldı. Adnan Oktar ve grubunun gelirleri de incelemeye alındı. Toplanan bilgiler de detaylı incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) iletildi. MASAK'tan gelen raporda Adnan Oktar ve grubunun paravan şirketler üzerinden yurtdışından hayali ihracat yaptığının belirlendiği öğrenildi.

OPERASYONDA ŞOKE EDEN DETAYLAR

Aralarında yaşları 11 ile 40 arasında değişen 20'nin üzerinde kadın ve kız çocuğunun cinsel istismar suçlamasıyla Oktar ve cemaati hakkında mağdur olarak suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı verilenlerin 106'sı kadın olduğu belirtildi.

2 BİN POLİS KATILDI

Bunun üzerine İstanbul'da 22 ilçede 115 adres, Ankara'da 2 ilçede 3 adres ve Muğla ile Antalya'da 1'er adrese bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yönetiminde Terörle Mücadele Şube, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat Şube, Çevik Kuvvet Şube, Havacılık Şube ve Deniz Liman Şube Müdürlükleriyle ilçe emniyet müdürlüklerinde bulunan yaklaşık 2 bin polis katıldı.