Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 3 Fransız uyruklunun da aralarında yer aldığı 16 zanlı gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya kuryelik ve iş birlikçilik yapanların yakalanması amacıyla Kovankaya köyünde operasyon düzenlendi. Operasyonda, biri kadın 3 Fransız uyruklunun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ta terör operasyonu: 3'ü Fransız 16 kişi gözaltına alındı
12.07.2018 - 17:12 | Son Güncelleme: 12.07.2018 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak Beytüşşebap'ta terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık edenlere karşı düzenlenen operasyonda aralarında 3 Fransız'ın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : FRANSIZ,
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