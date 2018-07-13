Bugünkü sayıda yayımlanan TBMM kararında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, Genel Kurulun 12.07.2018 tarihli 4’üncü birleşiminde İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın seçildiği bildirildi.  