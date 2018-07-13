Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programa, Türkiye Gazetesi Genel Müdürü Ukaşe Gümüşer, Dağıtım Müdürü Osman Algül ve İhlas Pazarlama Abone Dağıtım Kanal Direktörü Yusuf Güler de iştirak etti. Gümüşer konuşmasında, Türkiye gazetesinin 49 yıl önce bir misyon ile kurulduğunu ve çizgisini değiştirmeden yayın hayatına devam ettiğini söyledi. Ayrıca İhlas grubunun bütün şirketlerinin gazetemiz sayesinde kurulduğunu söyledi. Yusuf Güler de İhlas Haber Ajansı ile ortak bir çalışma yaptıklarını ve aynı çalışmayı İhlas Vakfı yurtları ile de yapmak istediklerini dile getirdi. Osman Algül ise Türkiye gazetesinin geniş bir abone dağıtım ağına sahip olduğunu bildirdi.