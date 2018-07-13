Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM BÜROSU- ANKARA

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti ve MHP’nin oyları ile TBMM’nin yeni başkanı seçildi. Yıldırım, üçüncü turda 335 oy alarak TBMM’nin 28’inci başkanı oldu. TBMM Genel Kurulu, dün saat 14.00’de geçici başkan İYİ Partili Durmuş Yılmaz başkanlığında Meclis başkanlığı seçimi gündemi ile toplandı. Seçimler için AK Parti’den Binali Yıldırım, CHP’den Erdoğan Toprak, HDP’den Meral Danış Beştaş, İYİ Parti’den Hayrettin Nuhoğlu ve SP’li Cihangir İslam yarıştı. MHP’nin aday çıkarmayarak, Yıldırım’ı desteklediği seçimlerde, hiçbir aday ilk iki turda başkan seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

İlk turda, 581 milletvekili oy kullandı. AK Parti’nin adayı Yıldırım, 331 oy, CHP’nin adayı Toprak 134 oy, HDP’nin adayı Beştaş 65 oy, İyi Parti’nin adayı Nuhoğlu 43 ve SP’li İslam 4 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci tur oylamaya ise 584 milletvekili katıldı. Yıldırım 336, Toprak 131, Danış 65, Nuhoğlu 43, İslam’a ise 4 oy çıktı. 6 oy ise geçersiz sayıldı. İçtüzük gereği adaylardan hiç biri 400 oya ulaşamayınca, üçüncü tur seçimlere geçildi. Genel Kurul’daki üçüncü tur oylamada Yıldırım, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oyları ile, TBMM’nin 28’inci başkanı seçildi. Yıldırım üçüncü tur oylamada 335 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve meclis başkanı seçildi. Diğer adaylardan Toprak, 135, Nuhoğlu 40 ve Beştaş ise 63 oy aldı. Yıldırım seçilmesi ardından bir teşekkür konuşması yaptı.

Öte yandan, TBMM Genel Kurulu bugünkü toplantısında da Komisyon ve Başkanlık Divanı üyelerinin dağılımı belirlenecek. Bu dağılım kapsamında partilere düşen üyeler, pazartesi günü Genel Kurul’un bilgisine sunulacak.