Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminde 8 yaşında olan ve ailesiyle birlikte Vatan Caddesi’ne giderek darbecilere direnen Batuhan Çetiner, koluna aldığı kurşunla gazi oldu.

Futbola meraklı olan minik gazi, okulundan artakalan zamanlarında futbol eğitimi alıyor. Arkadaşları arasında gazi olmasının güzel tepkilerle karşılandığını belirten Çetiner, büyüdüğünde futbolcu olmak istiyor.

"YARA İZİNE BAKINCA GURUR DUYUYORUM"



Batuhan Çetiner, 15 Temmuz'un ardından o geceyi çocuk kalbinde yaşadığı duygularla kaleme aldı. Kolundaki yara izine her baktığında gurur duyduğunu ifade eden Çetiner, kolundan yaralandığında koluna gelen kurşunu demir parçası sandığını ifade etti.





"BEN DARBENİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"



15 Temmuz gecesi yaşadıklarını zaman zaman arkadaşlarıyla paylaştığını anlatan Çetiner, gazi olduğu Vatan Caddesi’nde o gece yaşadıklarını anlattı. Çetiner, "Babam eve geldi, 'darbe oluyor' dedi. Ben darbenin ne olduğunu bilmiyordum. Haberleri açtığımızda gerçekten darbe oluyordu. Annem ve babam paniklemişlerdi, ben de korkmuştum. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla annem babam dışarı çıkacaklardı ben de onlarla beraber dışarı çıkmaya karar verdim. 'Ben de sizinle geleceğim' dedim, hep beraber Vatan emniyete gitmeye karar verdik. Herkesin ellerinde bayraklar akın akın Vatan Caddesi’ne geliyorlardı. Biz emniyetin önüne geldiğimiz de hava jetler uçuyordu yanımızdan da tanklar geçiyordu. Herkes Recep Tayyip Erdoğan diye sloganlar atıyordu. Sonra nereden geldiği belli olmayan demir koluma geldi. Anneme demir geldi koluma dedim, sonra babam geldi, beni hemen hastaneye götürdü." dedi.





"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA BULUŞMAYI ÇOK İSTİYORUM"



Hayatında ilk kez tank ve jet gördüğünü ve çok korktuğunu söyleyen Çetiner, "O gün hissettiklerim çok kötüydü, yanımdan tanklar geçiyordu, havada jetler ve helikopterler uçuyordu, çok korkmuştum. Asker kılığına girip herkese ateş ediyorlardı. Milletimiz adına, herkesin adına çok korkmuştum. Sonra o gece herkesin öleceğini düşündüm ve milletimizin yok olacağını düşündüm. Biz çok büyük bir halk olduğumuz için bizi yıkmaya karar vermişlerdi ama bizim sayemizde yapamadılar. Buraya gelince halen 15 Temmuz gecesini hatırlıyorum. 15 Temmuz’un en küçük gazisi olduğum için arkadaşlarım beni güzel karşılıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum çünkü bizi 15 Temmuz’da hiç yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluşmayı çok istiyorum onunla konuşmayı istiyorum. Buluşursam çok mutlu olurum." diye konuştu.