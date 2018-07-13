Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve ABD, 15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesini görüşüyor.

Ankara'ya gelen Amerikalı heyetle bugün kritik bir buluşma gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Amerikalı yetkililer arasında gerçekleşen görüşme ile ilgili açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " 13 Temmuz 2018 tarihinde, adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Ortak Çalışma Grubu Ankara’da toplanmıştır. İlgili tüm bakanlıklardan ve kurumlardan Türk ve Amerikan yetkililer bir araya gelerek, her iki taraf için önem taşıyan hukuki ve adli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu konularda ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir" denildi.

Toplantıya diplomatların yanı sıra Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT yetkilileri de katıldı.

Taraflar, Rahip Brunson ile bazı ABD konsolosluk çalışanlarının tutukluluğu ile Halkbank davası gibi konuları da ele aldı.

Ankara, 15 Temmuz'dan hemen sonra binlerce belgeyi Washington'a göndermiş ve FETÖ elebaşının iadesini talep etmişti.

Türkiye ve ABD arasında kurulan çalışma grubu, ilk toplantısını Menbiç gündemiyle Washington'da gerçekleştirmişti.