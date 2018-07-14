Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brüksel'de gerçekleşen ve 29 liderin katıldığı NATO Zirvesi, pek çok konuda ilginç ana sahne oldu.

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın sosyal medya hesabından "Son Dakika" (Minuta e Fundit) notuyla paylaştığı videoda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cep telefonundan maçın son dakikalarını ayaküstü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile izlediği görüldü. Karşılaşmanın son anlarını dikkatle takip eden liderler, bir yandan maçı yorumladı.

MERKEL, MAY'İ TESELLİ ETTİ

Videoda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İngiltere Başbakanı May'e maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın Türk olduğundan bahsettiği, müsabakanın bitiş düdüğü ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın, finale yükselme şansını kaybeden İngiltere'nin Başbakanı May'i teselli ederek "Dünya Kupası, Batı Balkanlar'a geliyor." yorumunu yaptığı, Merkel'in ise May'i teselli ettiği görülüyor.

"YENİLİRSENİZ ÇAKIR'A BAHANE BULMAYIN"

Maçı dikkatle izleyen Başkan Erdoğan'ın bu sırada "Hadi bitir şu maçı Çakır" ve May'e esprili bir şekilde, "Yenilirseniz, Türk hakem Cüneyt Çakır'a bahane bulmayın" dediği görüldü.