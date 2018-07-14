Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası sahilinden yaklaşık 3 mil uzakta seyir halinde olan ve akaryakıt taşıdığı belirlenen "T.Caroline" gemisi, makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başladı. Yapılan müdahaleye rağmen arızanın giderilememesi üzerine yardım talebinde bulunuldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire başkanlığı tarafından dalgıç pompalarla arızaya müdahale yapıldı. Batma tehlikesi bulunan akaryakıt gemisindeki su tahliyesi dalgıç pompalarla yapılıyor.