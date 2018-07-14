Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk milletinin yekvücut olarak, FETÖ'nün kalkışmasına karşı verdiği mücadele, buna bizzat şahit olanların hafızalarında tazeliğini koruyor.

Darbe girişiminin yaşandığı saatlerde, İran'a aktarma yapacağı Atatürk Havalimanı'nda uçak bekleyen Boşnak akademisyen Prof. Dr. Cazim Hadzimejlic, tatil için Antalya'da olan El Cezire Balkanlar İdari Müdürü Tarik Dodic ve eğitim semineri için İstanbul'da bulunan üniversite öğrencisi Dzejlana Johic, o gece üç farklı mekanda aynı direniş ruhunu hissetti.

Darbe gecesi her şeyden habersiz Saraybosna'dan İstanbul aktarmalı İran'ın başkenti Tahran'a gidecek Hadzimejlic, 15 Temmuz direnişinin oluşturduğu birlik ruhunu yakından hisseden Bosnalılardan biri.

Hadzimejlic, gecikmeli olarak Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçaktan çıktığında, etrafında yaşanan hareketliliğe anlam veremediğini belirterek, telefonunu açtığında gelen "Türkiye'de darbe söylentileri var. Durumun nedir?" yazılı mesajla olağandışılığın sebebini anlayabildiğini kaydetti.

O gece şahit olduğu iki hususun kendisini çok etkilediğini dile getiren Hadzimejlic, "Yaşananlardan dolayı havalimanı personeli sorumlu oldukları yerde değildi. Polisler, diğer görevliler, market çalışanları, herkes dışarı çıkmıştı. Tüm dükkanlar açık kalmıştı. Kuyumcu dahi açıktı. Ama hiç kimse o dükkanlardan bir şey çalmadı, yağma yapmadı." dedi.

"Hep birlikte Türkiye için dua ettik"

Havalimanında yaşananlara ve insanların darbeye karşı birlik ruhu içinde nasıl mücadele ettiklerine tanık olduğunu anlatan Boşnak akademisyen, "Korkumuz yoktu. Oradaki insanlarda da korku yoktu. Biraz telaş vardı. Sonra insanların üzerine bir sükunet çöktü." diye konuştu.

Hadzimejlic, darbe girişiminin yaşandığı saatlerde havalimanı mescidinin farklı ülke Müslümanlarıyla tıklım tıklım olduğunu kaydederek, "Etrafta renkli yüzler vardı. Hep birlikte Türkiye için dua ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının havalimanına indiğini gördüklerini, savaş uçaklarının geçtiğine şahit olduklarını belirten Hadzimejlic, Erdoğan'ın havalimanında yaptığı konuşmayı da canlı dinlediklerini ifade etti.

Hadzimejlic, gece boyunca yaşananları sürekli haberlerden takip etmeyi sürdürdüklerini, sürekli olarak dua ettiklerini dile getirerek, Türkiye'nin güçlü olmasının sadece Balkanlar veya doğudaki ülkeler için değil, tüm dünya için önemli olduğunu söyledi.

"Duygusal ve psikolojik olarak etkilendik"

Ailesiyle tatil için gittikleri Antalya'daki bir oteldeyken kalkışma olduğunu öğrenen Tarik Dodic de sadece Türkiye'yi değil, sonuçları itibarıyla bölge ülkelerini de etkileyebilecek hain darbe girişimini duygusal ve psikolojik olarak hissettiğini anlattı.

Dodic, o gece tam olarak neler olduğunu anladığında Türkiye'nin geleceği için endişelenmeye başladığını belirterek, otelde bulunan diğer Bosna Hersekli ailelerin de aynı hissiyatı paylaştıklarını aktardı.

Otel görevlilerinin kibarlığı ve profesyonel yaklaşımından dolayı darbe girişiminden fiziki olarak etkilenmediklerine işaret eden Dodic, ancak duygusal ve psikolojik olarak çok şey hissettiklerini, Bosna Hersek'teki yakınlarının da hem kendileri hem de Türkiye için korkuya kapıldıklarını söyledi.

Dodic, darbe girişimi gecesinde başında bulunduğu televizyon kanalının da olayları doğru ve sorunsuz takip etmesi için sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, El Cezire Balkanlar'ın Türkiye'ye karşı gerçekleşen çirkin kalkışmayı tarafsız ekrana aktardığını ifade etti.

Kötülük planlarının Türkiye'de başarılı olmadığını, sistemin gücü ve halkın kararlı tepkisi ile bu planların durdurulduğunu kaydeden Dodic, "Başarısız şiddet ve demokratik olmayan denemeler ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne gitti." dedi.

"Ellerimize Türk bayrağı alarak darbeye karşı durmak istedik"

Hain darbe girişiminin başladığı dakikalarda eğitim semineri için bulunduğu İstanbul'da turistik yerleri gezen Dzejlana Johic ise sokakların aniden kalabalıklaşmaya başladığı ve bir tuhaflık olduğunu hissettiğinde otele gittiğini ifade etti.

Yaşananları seminere gelen 30 öğretmenle oteldeki televizyondan izlediklerini anlatan Johic, "Korkunç şeyler yaşanıyordu ama korkmadım. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletine, devlete sahip çıkmaları gerektiğini söyledi. İnsanlar ona saygı duydu ve dediklerini yaptı." dedi.

Johic, Türk milletinin ülkesini çok sevdiğini, insanların o gece milletine ve kendi insanına sahip çıktığını belirterek, yaşananlardan çok etkilendiğini ve duygulandığı dile getirdi.

Ellerine Türk bayrağı alarak dışarıya çıkmak ve darbeye karşı durmak istediklerini ancak yabancı uyruklu oldukları için öğretmenlerinin buna izin vermediğini ifade eden Johic, o gece darbeye karşı verilen mücadeleyi unutamayacağını söyledi.