Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul merkezli 5 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli gelişmeler elde ediliyor. Özel Harekat birimlerinin katıldığı ve Mali Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda, Çengelköy’deki villada önemli bir ayrıntı kamera görüntülerine yansıdı.

Erken saatlerde düzenlenen baskın, polis tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde Özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonda villada olanlar yere yatırılmış görülüyor. Polis villanın içine girdikçe önemli bir yer görüntülere yansıyor: Kamera odası...

TAM 127 TANE!

Kamera odasında villanın iç ve dış tarafına 127 kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. 127 ekranın duvardaki görüntüsü, polisin çektiği videoya yansıyor. Kameraların aktif olduğu görülüyor...

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltı sayısı 185’e yükseldi. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediyor.