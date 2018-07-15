Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak dünya medyasında çocukların şans eseri kurtarıldığı yönünde haberler çıktı. Operasyona katılan profesyonel dalgıçlardan İngiliz John Volanthen "Suyun altında yüzerken, hava alabileceğimiz yerde sudan çıkıp hem kokladık hem bağırdık. Çocuklara ulaşmadan önce kokularını almıştık" dedi.