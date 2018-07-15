Ancak dünya medyasında çocukların şans eseri kurtarıldığı yönünde haberler çıktı. Operasyona katılan profesyonel dalgıçlardan İngiliz John Volanthen "Suyun altında yüzerken, hava alabileceğimiz yerde sudan çıkıp hem kokladık hem bağırdık. Çocuklara ulaşmadan önce kokularını almıştık" dedi.
Koklayarak bulmuşlar
15.07.2018 - 02:22 | Son Güncelleme: 16.07.2018 - 09:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörü başarılı bir şekilde kurtarılmıştı.
Etiketler : tayland,
571671 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571671.aspx
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