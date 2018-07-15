Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 185'e yükseldi. Oktar'ın yaşadığı villayı vârislerinden yıllık olarak kiralayan ve parasını peşin olarak banka üzerinden ödeyen Semih Marangozoğlu ve eşi Tülin Işıldar Marangozoğlu'nun da gözaltına aldığı öğrenildi. Ayrıca, Adnan Oktar'a yakınlığı ile bilinen Aylin Atamaca ve Tarkan Yavaş'ın da aralarında bulunduğu firari 50 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Oktar'a operasyon kapsamında Üsküdar'da görevli 2 polis memuru da gözaltına alındı. İddiaya göre, söz konusu polis memurları O.Ö. ve O.U.'nun Adnan Oktar'ın istekleri doğrultusunda Emniyet sisteminden bazı kişiler hakkında araştırma yaptığı ileri sürüldü.



VİLLASI YIKILACAK

Polis, Adnan Oktar'ın yaşadığı Üsküdar'daki villada iş makineleri yardımıyla kazı yaptırdı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde villanın bahçesinde gerçekleştirilen aramalarda dedektör köpekler de kullanıldı. Polis ekipleri bahçede silah, para ve ceset arama işlemleri yaptı. 2 gün boyunca devam eden kazı çalışmalarında villanın bahçesinde bir şey bulunamadı.

Polis ekipleri, 3 dönüm arazi üzerine 200 metrekare imar izni bulunan villanın ruhsatsız ve izinsiz olarak tadilata alınarak büyütüldüğünü tespit etti. Ekiplerin, kaçak yapılan bölümlerin yıkılması için Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ve belediye ekiplerine bilgi verdiği öğrenildi.

Estetikleri 60-70 bin liraymış

Adnan Oktar ve grubunda “kedicik” olarak adlandırılan kadınların hemen hepsi bir dizi estetik ameliyat geçiriyor. Kediciklerin hep aynı doktorlar tarafından ameliyat edildiği iddia ediliyor. Ancak bu doktorların kim olduğu bilinmiyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Bülent Cihantimur, “Estetik cerrahide insanlara 2 şekilde hizmet veriliyor. Birincisi gerçekten kendisini iyi hissetmesi için estetik operasyona ihtiyaç duyan hastalar. İkincisi ise bir amaç için kendilerini sahte bir görüntüye kavuşturmak isteyen insanlar oluyor. Burun, dudak, şakak kemiği, vücut estetiği gibi birçok operasyon yaptırmak ortalama 60-70 bin Türk lirasına mal olabilir” bilgisini paylaştı.