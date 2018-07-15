Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçildikten sonra yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 1No’lu Kararnamesi ile bakanlıkların teşkilatlanmalarına yer verildi. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı’nın görevleri arasında yer alan “Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek” hükmü bazı çevreler tarafından “eyalet” iddialarının gündeme taşınmasına neden oldu. Tartışmalar üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı, eksik ve yanlış bilgi içerdiği belirtildi. Açıklamada, “1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirtilen görev, 1985 tarihli kaldırılan İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yer alan görev ve yetkilerin tekrarından ibaret olup, yeni bir düzenleme değildir. 1985 sayılı kanunda da sözü edilen görev ve yetkiler, il ve ilçe mülki sınırlarının belirlenmesi ve sınır uyuşmazlıkların giderilmesi amacına ilişkindir” denildi.