Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ lideri Fethullah Gülen’in güftesini yaptığı “Bulanlar Hakkı Buldu” isimli çalışma ekranlara getirildi. 22 Haziran’daki skandalın ortaya çıkmasının ardından soysal medya yıkıldı. FETÖ ile mücadele edilirken FETÖ’nün propagandasının yapılması büyük tepki çekti. Diyanet’ten bunun üzerine açıklama geldi. Açıklamada “2012 yılı arşivlerinde yer alan Ahmet Hatipoğlu ile Tasavvuf Musikisi programının TRT Diyanet ekranında 22 Haziran 2018 tarihinde yayınlandığı ve yayın esnasında bestesi Hatipoğlu’na ait olan bir eserin güftesinde FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in isminin geçtiği fark edilmiştir. Sorumluluğu tespit edilen personelin görevine son verilmiştir” denildi.