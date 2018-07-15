Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli, üyeliklerine İbrahim Tan ve Dr. Muhammed Mustafa İzgeç atandı.

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ZEKERİYA GÖKŞENLİ KİMDİR?

1962, Kahramanmaraş doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1989 yılında Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü Adana Müessese Müdürlüğü’nde avukat olarak göreve başladı. 1997 yılında Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş.’de hukuk müşaviri olarak görev yaptı. Yap-İşlet-Devret, İşletme Hakkı Devri projelerinde ve mobil santralların hizmete alınmasında çalıştı. 2003 yılında Türkiye Elektrik İletim A.Ş’ye 1.Hukuk Müşaviri oldu. 2004 yılından itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda önce Grup Başkanı ardından Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Hukuk Grubu Üyesi olan Gökşenli İngilizce biliyor.

4 Ocak 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Kurul Üyesi olarak görev yaptı. 20 Şubat 2014 tarih ve 28919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurul Üyesi olarak yeniden atanan Zekeriya Gökşenli, evli ve 4 çocuk babası.