Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ankara Valiliğince Karşıyaka Mezarlığında düzenlenen merasime katıldı.

Yıldırım, burada yağtığı açıklamada, "Şehitlerimizin kabirlerine geldik, dualarımızı yaptık. Şehitlerimizin yakınlarıyla bir araya geldik" diyerek şu sözleri kaydetti:

"İki yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. Başında söylediğimiz gibi 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik.

Gerek şehit yakınlarımız gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bugünü anıyor. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız çeşitli kurumlarımız 15 Temmuz'un anısını yaşatmak için bir çok programlar yapacak. İstanbul’da akşam bütün milletin katılımıyla anma programı yapılacak. Biz de aynı saatte Ankara’da benzer bir programa iştirak edeceğiz.

"AMACIMIZ 15 TEMMUZ RUHUNU CANLI TUTMAK"



15 Temmuz ve vatanımızın savunmasında fedakarca hayatını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonunun kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini daim kılmaktır" dedi.