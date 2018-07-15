Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camii'nde, 15 Temmuz şehitleri için Hatm-i Şerif Merasimi düzenlendi. Hatim programına iştirak eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Camii'nde Kur'an okudu
15.07.2018 - 14:15 | Son Güncelleme: 15.07.2018 - 14:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beştepe Millet Camii'nde 15 Temmuz Şehitleri için düzenlenen Hatm-i Şerif Merasimi'ne vatandaşlar akın etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Millet Camii,
571726 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571726.aspx
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