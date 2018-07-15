Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camii'nde, 15 Temmuz şehitleri için Hatm-i Şerif Merasimi düzenlendi. Hatim programına iştirak eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.