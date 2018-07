Türkiye Gazetesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit yakınları ve gazilere verilen yemekte konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Aslında bugün buradaki bu buluşma tüm şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle birlikte olma arzumuz çok çok büyük. Sadece Fırat Kalkanı harekatında 3000 DEAŞ'lıyı Zeytin Dalı Harekatın'nda 4600'e yakın PKK ve PYD'liyi etkisiz hale getirdik. Bu yıl sınırlarımız içinde ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 1400'e yaklaştı. Milletimizi kalkındırmak için kullanmamız gereken kaynaklarımızı terörle mücadeleye tahsis etmek zorunda kalıyoruz. Daha düne kadar yapılamaz denilen, başarılamaz denilen nice işin üstesinden geldik geliyoruz.

Son yıllarda terörle mücadele stratejimizi değiştirdik. Artık tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemiyoruz.

Yeni yönetim sistemimizle karar alma ve uygulama mekanizmalarını tıkayarak Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldık.

FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok.

Şehitlerimizin kanları, gazilerimizin fedakarlığı ve bu yola baş koymuş milyonların mücadelesi uğruna kazandıklarımızı masada tehlikeye atmamakta kararlıyız.

Her şehit ailesi ve her gazi benim öz kardeşim mesafesindedir. Onlara yapılan her yanlışı şahsıma yapılmış sayarım, ona göre davranırım.

Bir daha 15 Temmuz'lar yaşamamak için çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmeliyiz. Dinini, milliyetini, dilini, vatanını, devletini bilmeyen her çocuk terör örgütlerinin potansiyel hedefidir. Ama benim sizden bir ricam var. Şehadet bambaşka bir şeydir. O makam çok başkadır. Şehadetin inceliğini, hassasiyetini özellikle kavramak ve şehadetin istismar edilmesine asla müsaade etmemek gerekir ki, şehitlerimizi o makamda rahatsız etmeyelim."