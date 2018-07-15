Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan atamalara göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci ve 3’üncü maddeleri uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar oldu. Peki Fatma Seniha Nükhet Hotar kimdir?

FATMA SENİHA NÜKHET KİMDİR?

Nükhet Hotar, Malatya'da doğdu. Baba adı Tevfik Hamit, anne adı Fatma Vedia'dır.

Öğretim Üyesi; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye-AB İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Yerel Gündem 21 Danışma Kurulu Üyesi ve Resmi Arabulucu oldu. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda makalesi yayımlandı.

22 ve 23. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. 22. Dönemde AB Uyum Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği yaptı.

İngilizce bilen Hotar, 1 çocuk annesidir.