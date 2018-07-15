MİT, darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ı Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi.
MİT, FETÖ'nün sosyal medya uzmanını Ukrayna'dan getirdi
15.07.2018 - 18:26 | Son Güncelleme: 15.07.2018 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MİT, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ı Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi.
Etiketler : fetö,mit,
571750 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571750.aspx
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