TSK'dan yapılan açıklamada, "Gümüşhane/Kürtün'de 15 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmiştir." denildi.
Gümüşhane'de kırmızı listedeki terörist öldürüldü
15.07.2018 - 18:55 | Son Güncelleme: 15.07.2018 - 19:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümüşhane'de 15 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlar kapsamında etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır olduğu öğrenildi.
Etiketler : Gümüşhane,Zeynel,Mehmet Yakışır,
571754 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571754.aspx
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