TSK'dan yapılan açıklamada, "Gümüşhane/Kürtün'de 15 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmiştir." denildi.