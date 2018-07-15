Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

22:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreninden ayrılıyor.

22:32: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 251 şehit için dua edildi.

22:07: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye ‘Bil Oğlum' Türküsü ile çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başlamak için türkünün bitmesini bekledi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrağıyla türküye eşlik etti.

21:45: 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Buluşması'nda şehitler için dua edildi.

21.40: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamına geldi.

21:38: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyor.

21:33: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden ayrıldı.

21:15: Dev ekrana fotoğrafları yansıtılan 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okundu. Vatandaşlar "Burada" diye karşılık verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören alanını, binlerce vatandaş ay-yıldızlı bayraklarla doldurdu. Şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camisi İmamı İshak Danış, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bu arada Kısıklı'da bir araya gelen binlerce vatandaş da tekbir ve sloganlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyüşe geçti. Bazı vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutundan çıkışının öncesinde sevgi gösterilerinde bulunmak üzere beklemeyi sürdürdü.