Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın Valiliği ve Bartın Üniversitesi'nce "15 Temmuz İhaneti ve Milletin Zaferi" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Kapan, Türkiye'de ilk darbenin 1876'da Sultan Abdülaziz Han'ın tahttan indirilmesi olduğunu hatırlatarak şu bilgileri aktardı:

"Sultan Abdülaziz Han'ı tahttan indirenler o günün Harbiye Kumandanı Süleyman Paşa, arkasındaki Genelkurmay Başkanı Hüseyin Avni Paşa ve Rüştü Paşa, Mithat Paşa gibi isimlerdir. O tarihte Sultan Abdülaziz'i sadece tahttan indirmediler aynı zamanda katlederek intihar süsü verdiler."

Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan, tarihin gerçeklerinin, o günlerin bütün ayrıntılarını ifşa ettiğini de anlatarak şunları kaydetti:

"O gün Sultan Abdülaziz Han'ın indirilmesine fetva verildi. Demek ki her devirde bozuk din adamları olduğu vakit devletin temeline dinamit koyabiliyorlar. Dünyada emperyalist güçler var. Üzerinde güneş batmayan devlet İngilizler hâlâ sömürgelerini devam ettiriyor. Üzerinde güneş batmaması durumu ortadan kalkmış olsa da hâlâ başta ABD'yi kullanmak üzere siyaset dengelerini kurabiliyorlar. Son olarak biliyorsunuz Amerika'yı, Irak'ı işgal etmeye ikna ettiler. Dolayısıyla terör örgütlerinin arkasındaki güçleri tam olarak teşhis etmedikten sonra, onları ciddi bir şekilde takip etmedikten sonra 15 Temmuz'da olduğu gibi bu ajanların içimize sızmasını önleyemeyiz."

Konferansa, Bartın Valisi Nusret Dirim, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Belediye Başkanı Cemal Akın ve İl Emniyet Müdürü Ogün Vural da katıldı.