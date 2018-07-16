Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Devletin işleyişinde köklü değişikliklerin ve düzenlemelerin yapıldığı yeni Cumhurbaşkanı Kararnameleri dün Resmî Gazete’de yayımlandı. Tarihî kararnamelerle birçok kurum ve kuruluşun teşkilat yapısında değişikliğe gidildi. En dikkat çekici düzenleme Genelkurmay Başkanlığının Millî Savunma Bakanlığına bağlanması oldu. Ayrıca YAŞ ve MGK’da da önemli değişiklikler yapıldı.



SİVİL-ASKER AYRIMI AŞILDI

Geçtiğimiz hafta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle kara, deniz ve hava kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanırken, dün yayımlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuvvet komutanlıklarının yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı da Millî Savunma Bakanlığına bağlandı. Düzenleme sonrası ilgili madde, “Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Millî Savunma Bakanına bağlıdır. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde genelkurmay başkanı ile kuvvet komutanları ve bağlılarından doğrudan bilgi alabilir, bunlara doğrudan emir verebilir. Verilen emir herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhâl yerine getirilir” şeklinde değiştirildi. Yeni düzenleme ile tarihî bir adım atılırken, sivil-asker ayrımı da tarihe karıştı.



GEREKTİĞİNDE TOPLAYACAK

8 numaralı kararname ile YAŞ’ın yapısında da yeniden değişikliğe gidildi. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) yapısı değiştirilen YAŞ’a Başbakanlık Kurumu başkanlık ediyor ve Çankaya Köşkünde toplanıyordu. Sivil üyelerin ağırlıklı olarak yer aldığı YAŞ’ta, dün yayımlanan kararnameyle “Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Millî Eğitim Bakanı” da YAŞ Üyesi olacak maddesi eklendi. Kararnameye göre YAŞ, Cumhurbaşkanı’nın başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şûra’yı toplayabilecek. Daha öncesinde YAŞ, Başbakan’ın çağrısı ile yılda en az iki kere toplanıyordu.



MGK’YA DÜZENLEME

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Cumhurbaşkanı’na bağlı Millî Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinin yapısında da değişikliğe gidildi. MGK’da yapılan düzenlemeye göre Kurul, Cumhurbaşkanının çağrısıyla iki ayda bir toplanacak. MGK’ya, Cumhurbaşkanı’nın katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. MGK kararları çoğunlukla alınacak, eşitlik hâlinde Kurul Başkanı’nın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılacak. Kurul kararları, Genel Sekreterlik tarafından Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek. Kurul’un gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları, kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanlar ve Genelkurmay Başkanı’nın gündeme girmesini istedikleri konular, Genel Sekreter vasıtasıyla Cumhurbaşkanı’na iletilecek.

Son karar Başkan’da

Şûra’nın sekretarya hizmetlerini, Cumhurbaşkanınca belirlenecek merci yürütecek. YAŞ Üyeleri, kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşiti olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamayacak. Gizli olarak yapılacak YAŞ toplantılarında görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayımlanması yasak olacak. Açıklanmasına Şura’nın kararıyla müsaade edilen konular, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanacak. Şura’da görüşülen mevzuat taslakları ile alınan kararların gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırılacağı yönetmelikte gösterilecek.