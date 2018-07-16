Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köprünün askerler tarafından kapatıldığı haberi bültenlere ilk düştüğünde kimse bir anlam verememişti... Vatandaş, olsa olsa ‘terör operasyonu’dur, diyordu, “PKK mı, DEAŞ mı?” derken puslu hava çok geçmeden aydınlandı, hainler yıllardır sinsice ülkeyi içten içe sömüren FETÖ’nün adamlarıydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla vatan ve millet aşkına sokağa dökülen toplumun her kesiminden masum siviller, hainler emeline ulaşmasın diye tankların, mermilerin, cuntacıların karşısına dikildi. Dünya, tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir direnişi izliyordu.

Eli silahlı 136 darbeci asker Boğaziçi Köprüsü’nde acımasızca vatandaşın üzerine mermi yağdırdı, yetmedi tankın topunu ateşledi. Ve nihayetinde Boğaziçi Köprüsü, FETÖ’ye karşı ilk şehitlerimizi verdiğimiz yer olarak tarihe geçti. Dile kolay tam 34 vatan evladı şehadet şerbetini içmişti... Direniş sadece köprü ile sınırlı değildi, o kara geceyi aydınlatan, vatanına sahip çıkan Türk milleti oldu.

Kahraman Türk milleti, FETÖ’cü hainlere karşı göğsünü kurşunlara siper ederken geride 251 şehit ve 2196 gazi bıraktı. Ancak FETÖ, üst aklın kontrolünde Türkiye’yi teslim alamadı.

Hainlere karşı direnişin sembolü olan mekânlar iki yıl sonra yine milyonları ağırladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde anma programları düzenlendi.

Gün içinde Edirnekapı Şehitliği ve diğer noktalardan toplanan yüzbinler, Zincirlikuyu ve Beylerbeyi’nden ellerinde Türk bayrakları taşıyarak köprüye doğru Millî Birlik Yürüyüşü’nü başlattı. Köprü girişinde başlayan kalabalık, Çamlıca sapağına kadar uzadı. İlk direnişin başladığı köprüdeki programda şehitlerin anısına yaptırılan anıtın önünde toplanan yüz binler tek yürek oldu, kahramanlar için dua etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Nakkaştepe’den tören alanına yürüyerek geldi.

Anma programları sadece büyükşehirler değil, 81 ilde yoğun katılımla sabahlara kadar sürdü. Sakarya’da, Diyarbakır’da, Konya’da, Van’da, Bursa’da, İzmir’de meydanlar dolup taştı. Sabaha kadar süren anma programlarında Kur’an-ı Kerim ile mevlit okundu, dualar edildi, vatandaşlara yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.

ERDOĞAN: Ahtapotun kollarını kestik, İdam konusu ise masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde toplanan milyonlara hitap ederken önemli mesajlar verdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

∂ Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir.

∂ Şüphesiz hiçbir zafer, altın tepside sunulmaz. Fetih sancağı kolayca burca dikilmez. Bedel ödemeden hiçbir başarı elde edilmez. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin gerisinde fedakarlık vardır, azim, dirayet ve cesaret vardır.

∂ 100 sene önce Anadolu'yu işgalcilere dar eden kahramanların torunları 15 Temmuz'da da FETÖ'cü alçaklara meydanları, sokakları, işte bugün üzerinde toplandığımız şu köprüyü dar etmiştir.

∂ Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur.

∂ 15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının, iradesine yönelik saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır.

∂ Bu millet FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum.

∂ Bu milletin huzurunu kaçıranlar karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu bulacak, polisimizi bulacak, güvenlik korucularımızı bulacak.

∂ 15 Temmuz ile demokrasimizin rüşdünü tüm dünyada ispat ettik. İnşallah ülkemizde artık darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık.

∂ 15 Temmuz asla unutulmayacak ve unutturmayacağız, o bizim için bir tarihe kayıttır.

∂ Pensilvanya'daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik. (İdam) konusu masada. Müzakere edeceğiz, şehitlerimizin kanını asla yerde bırakamayız.

∂ Yeni yönetim sistemiyle, Türkiye'nin tüm dünyada sıçrayışını hep birlikte göreceğiz.

BATAKLIĞI KURUTUYORUZ



Haber Merkezi ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Artık tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemiyoruz. Sivrisineklerle uğraşmak yerine bataklığın kendisini kurutmaya yönelik hamleler yapıyoruz” dedi. Darbe girişiminin 2. yıl dönümünde Beştepe Kongre ve Sergi Salonu’nda şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları kaydetti: “Bu ülkeye ihanet cezasız kalmayacak. FETÖ’nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği hücreleri söküp atacağız. Şehitlerimizin kanı ile kazandıklarımızı masada tehlikeye atmayız. Kaybetmeyeceğiz. Tuzakları birer birer teşhis ve teşhir ediyoruz. Bundan sonra işimiz daha kolay.

Daha düne kadar bize adeta öcü gibi gösterilen, ‘yapılamaz’ denilen, ‘altından kalkılamaz’ denilen nice işin üstesinden geldik. Sahada mesafe kat ettikçe, yıllarca ülkemize kuru tehditlerle patinaj yaptıranların gerçek yüzlerini ve güçlerini görme imkanı da bulduk. Sahada karşımızda duramayanların diplomasi, siyaset, ekonomi, psikoloji gibi yöntemlerle kurdukları tuzakları da birer birer teşhis ediyoruz. İnşallah bundan sonra işimiz daha kolay. Yeni yönetim sistemimizle karar alma ve uygulama mekanizmalarını tıkayarak Türkiye’yi yönlendirenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldık.