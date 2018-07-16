Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programa TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Ankara Valisi Ercan Topaca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren katıldı. Kur’ân-ı kerim tilaveti, saygı duruşu ve Ankara Müftü Vekili Ali Tümer tarafından edilen duanın ardından şehit kabirlerini tek tek ziyaret eden Yıldırım, şehit aileleriyle de bir araya geldi. 2 yıl geçmiş olmasına rağmen acıların tazeliğini koruduğunu dile getiren Yıldırım, 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik. Gerek şehit yakınlarımız gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bugünü anıyor” dedi. Dünya durdukça ay yıldızlı bayrağın inmeyeceğini ve ezanların dinmeyeceğini vurgulayan Yıldırım şöyle konuştu: 15 Temmuz şehitlerimiz ve vatanımızın savunmasında gece gündüz demeden fedakârca hayatını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonun kardeşliğini, birliğini, beraberliğini daim kılmaktır.