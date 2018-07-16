Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin kurumsal kimliğine hakaret nedeniyle MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyusunda bulunuldu.
Meral Akşener hakkında suç duyurusu
16.07.2018 - 12:37 | Son Güncelleme: 16.07.2018 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında MHP'nin kurumsal kimliğine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
Etiketler : meral akşener,iyi parti,mhp,
571874 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571874.aspx
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