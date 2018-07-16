Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK), Yargıtay’a 100, Danıştay’a 12 üye seçimi gerçekleştirdi.

Habertürk muhabiri Fevzi Çakır'ın haberine göre, FETÖ yargılamaları nedeniyle yüksek yargının artan iş yükünü gidermek amacıyla yeni üye ataması yapılması 24 Aralık 2017’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile kararlaştırılmıştı. KHK’da bu seçimlerin 6 aylık sürede yapılması öngörülüyordu.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ DOLAYISIYLA ERTELENMİŞTİ

HSK ilk olarak geçtiğimiz mayıs ayında seçimi yapmayı planladı. Ancak erken seçim kararı alınınca Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdülhamit Gül üyelik seçimlerinin ertelenmesine karar verdi. Ertelenen seçimler bugün gerçekleştirildi.

YARGITAY’A 100, DANIŞTAY’A 12 YENİ ÜYE

Sabah saatlerinde toplanan HSK Genel Kurulu; Yargıtay’a 100, Danıştay’a da 12 yeni üye seçti. Bu yeni üyelerin göreve başlamasıyla yüksek yargıda daireler ve kurullar yeniden şekillenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da önümüzdeki günlerde Danıştay’a 4 yeni üye ataması yapması bekleniyor.

İzmir Başsavcısı Mustafa Doğru, Şanlıurfa Başsavcısı Sadi Doğan, Ankara Başsavcı Vekili Aytekin Canikli de Yargıtay üyesi arasında yer aldı.

KRİTİK DAVALARIN İSİMLERİNE ATAMA

FETÖ örgüt çatı iddianamesini yazan Ankara Cumhuriyet Savcısı ve Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı Serdar Coşkun Yargıtay üyesi oldu.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından ve Yargıda Birlik Başkanlık Divanı Üyesi Musa Heybet Danıştay, Talip Bakır ve Mustafa Erol Yargıtay üyesi oldu.

Ankara’da darbe soruşturmalarına bakan Savcı Tekin Küçük, Savcı Veliattin Özdemir, Başsavcı Vekili Mehmet Odabaşı ve Başsavcı Vekili Aytekin Cenikli Yargıtay üyesi oldu.

İstanbul’da darbe yargılamalarına bakan 22. ACM Başkanı Fikret Demir, 24. ACM Başkanı Hulusi Tur, 27. ACM Başkanı Abdurrahman Orkundağ Yargıtay üyesi oldu.

Ankara’da darbe yargılamalarına bakan ağır ceza mahkemesi başkanlarından Mustafa Çorumlu Yargıtay üyesi oldu. Böcek Davası, KPSS ve 28 Şubat gibi kritik davalara bakan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Üyeleri Turhan Kök, Numan Kılıç, Cafer Aşık Yargıtay üyesi oldu.

Personel Genel Müdürü Ahmet Kar, Bilgi İşlem Daire Başkanı İdris Ünal da Yargıtay üyesi seçildi.

YARGITAY VE DANIŞTAY'A ATANAN İSİMLER ŞÖYLE

Danıştay'a 12 üye:

Yargıtay'a 100 üye: