Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika bedelli askerlik ücreti belli oldu, bedelli askerlik yaşı kaç, bedelli askerlik ne kadar ile ilgili merak edilenlere bu başlık altında cevap vermeye çalıştık. Milyonlarca vatandaş ve askerlik çağındaki milyonlarca gencin gözü bedelli askerlik yasasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükûmet kanadından gelen açıklamalar da bedelli askerlikle ilgili bir çalışma olduğunu gösteriyor. Peki gündemden düşmeyen bedelli askerlik kaç yaşını kapsayacak, ücreti ne kadar olacak? Detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz...

BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ SON KULİS BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Kulislerde konuşulan son bilgilere göre bedelli askerlik yaşı ve ücreti belli oldu. Bu bilgiler dahilinde 26 yaş ve 20 bin lira kriter olarak belirlendi. Ancak çalışmaların sürdüğü ve bu rakamların değişebileceği öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili Ekim ayını işaret ederek, "Bir kararname ile kökten halledilebilir" mesajı vermişti.

"YAŞ 25 BEDEL 15" İDDİASI

Öte yandan bedelli askerlik 25 yaş ve üzerine getirilirse kapsama askerlik çağındaki yaklaşık 6 milyon kişiden yüzde 93'ü giriyor. Bunlardan 400 bininin yasadan yararlanması ve ücretin 15 bin lira olması halinde de, toplam 6 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. 26 yaş ve üzeri sınırda da, kapsama yüzde 72 giriyor. 30 yaş sınırında ise oran yüzde 22'ye düşüyor.

ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLAN 6 MİLYON KİŞİ BULUNUYOR

Hâlen askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin kişi de askerliğini erteletti. 1 milyon 885 bin 438 kişi ise öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda bulunuyor. 2019 yılında ise silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olacak. Böylelikle askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 6 milyon civarına ulaşıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH VERMİŞTİ

Brüksel’deki NATO Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerlikle ilgili "Millî Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar hazırlıklarını yapacaklar. ‘Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız’ demiştim. Nasılı, nedeni, her şeyiyle, MSB yapacak çalışmayı. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde (Ekim ayı) açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz" ifadelerini kullanmıştı.