Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Japonya arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel bağları güçlendirmek için Türk ve Japon vatandaşlarını düzenlediği etkinliklerle sık sık bir araya getiren Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği bu kez, 15 Temmuz Anma Programıyla kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi minnetle andı. Tokyo ve çevresinde yaşayan Türk vatandaşları ve Japonlardan oluşan mehter grubu "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde Yokohama'daydı.

Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve eşi İnci Mercan'ın öncülük ettiği yürüyüşle başlayan anma etkinliğinde, Japonca ve Türkçe" 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" pankartları taşındı.

Yürüyüş esnasında Yunus Emre Enstitüsü Mehter Takımının sergilediği performans ise izleyen Japon vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Etkinliğin sonunda basına ve vatandaşlara "15 Temmuz" ile ilgili bilgi veren Büyükelçi Mercan, "Japonya’da vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içinde tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Çok sıcak bir hava olmasına rağmen, ne mutlu bizlere ki binlerce Japon dostlarımız da bizi bu önemli günümüzde yalnız bırakmadı, " dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği geçtiğimiz hafta boyunca 15 Temmuz'u anlatan fotoğrafların yer aldığı bir sergi düzenlemiş, sergi büyük ilgiyle karşılanmıştı. 15 Temmuz sabahı büyükelçilikte gerçekleştirilen anma törenine de çok sayıda Türk ve Japon vatandaşı katıldı.