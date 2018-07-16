Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'inci yıldönümünde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD Pensilvanya'daki terör kampı havadan görüntülendi. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komistesi ve ABD Ahıska Konseyi'nin organize ettiği protesto gösterilerinde kullanılan uçaklardan birine binen TRT Haber ekipleri elebaşı Gülen'in terör kampını havadan canlı yayınla ekranlara aktardı.

Kampın içerinde bir kaç FETÖ mensubu dolaşırken çok sayıda aracın binalar önünde park halinde olduğu ve kamp alanının hemen yanında bulunan arazide otlayan büyükbaş hayvanlar dikkati çekti. Etrafı tamamıyla ağaçlarla çevrili geniş bir arazi içinde yer alan kamp alanında, FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt üyeleriyle bir araya geldiği ana bina ve etrafında yer alan 9 ayrı konut bulunuyor.Gülen'in 1999'dan beri yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesindeki kamp tüm detayları görülürken, kampın çevresindeki güvenlik önlemleri kameralara yansıdı.

Giriş bölümünde "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center)" yazılı tabelanın asılı olduğu kampın etrafında güvenlik kameraları yer alıyor.Kampın girişinde bulunan dış kısmı aynalı camlarla kaplı güvenlik odasında bulunan güvenlik görevlileri, içerideki binaların farklı noktalarında yer alan çok sayıda kamerayla izliyor. Gelenler, fotoğraf ve görüntü çekmemeleri konusunda uyarılıyor.Girişinde Amerikalı silahlı ve çelik yelekli özel güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu kampa, araçlar detaylı aramadan geçirilerek içeri alınıyor.

FETÖ kampının "Steve" ve "Joseph"i

ABD'de "kar amacı gütmeyen" kuruluş statüsünde faaliyet gösteren kampın yönetimini örgütün önde gelen isimleri yürütüyor. FETÖ kampının idari işlerinin en tepesinde, Gülen'in "Mebruke" isimli yeğeni ile evli örgütün mahrem sırlarını bilen Cevdet Türkyolu yer alıyor. Örgüt içerisinde 'uzun Cevdet' olarak bilinen Türkyolu'nun kendi ve ailesi üzerine kayıtlı bölgede 6 ayrı gayrimenkulü bulunuyor.

Türkyolu'nun yanı sıra örgütün önemli isimlerinden Sezai Şablak ise kampın başkan yardımcılığını yürütüyor.Amerikan ismi alarak "Steve" adını da kullanan Şablak, kamera ve gözetleme sistemleri konusunda uzman. Sezai Şablak'ın eşi Mukaddes Şablak da Amerikan ismi kullanan örgüt üyelerinden. Mukaddes Şablak, "Mary" ismini kullanıyor.

Şablak'ın adı, aynı zamanda farklı iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerde ve FETÖ'ye bağlı kuruluşta da geçiyor. Şirketlerden bazılarının telefon numarasının Golden Generation'a ait olduğu belirtilen numara ile aynı olması dikkati çekiyor.Kampın yönetiminde etkili bir başka isim ise Emrullah Polat. Özellikle Amerikalı güvenli görevlilerinin direk bağlı olduğu Polat da Amerikan ismi kullanan örgüt üyeleri arasında yer alıyor.Polat, Emrullah isminin yanısıra "Joseph" ismini kullanıyor ve bölgede bu isimle biliniyor.

Polat, bölgede çekim yapan AA ekibini ön camına yerleştirilmiş hareket halinde zum yapma özelliğine sahip kamerası bulunan gri renkli kamyoneti ile gizlice takip etmişti.Olayın fark edilmesinin ardından AA muhabirinin neden gizlice çekim yaptığını sormak için kamyonete yaklaşması üzerine Polat, hızla bölgeden ayrılmıştı.Türkiye'nin ABD'li yetkili makamlara defalarca iade başvurusunda bulunduğu FETÖ elebaşı Gülen, 1999'dan beri Pensilvanya eyaletinin Saylorsburg bölgesindeki malikanesinde ikamet ediyor.

FETÖ kampı üzerinde pankart taşıyan uçaklar uçtu

FETÖ elabaşı Gülen havadan da protesto edildi. İngilizce mesajlar yazılı uçaklar hem çiftliğin üzerinde hem de çevre semtlerde dolaştırılarak Amerikalıların da FETÖ elebaşı Gülen'i tanıması amaçlandı.Pankartlarda İngilizce "Gülen 251 masum insanın canına kastettiği için aranıyor." ile "Gülen 15 Temmuz’u organize etti.” ve "Gülen’i iade et, suçunu itiraf etti" ifadeleri yer aldı.

FETÖ kampı önünde protesto

Öte yandan, Türk toplumundan bir grup da FETÖ elebaşı Gülen'in çiftliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Yoğun önlemler

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 1999’dan beri yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesindeki kampta, yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Bölgede sürekli devreye gezen yerel polis yetkilileri kamp önünde bulunan basın mensuplarını ve Türk toplumu üyelerini özel alana girmemeleri konusunda sık sık uyardı.