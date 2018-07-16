Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, beraberinde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Meclis gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Normal dönemlerde her Salı günü Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantısı yaptığını anımsatan Turan, AK Parti olarak yarın bu toplantıyı yapmayacaklarını söyledi.Çalışma takvimi çerçevesinde milletvekillerinin yemin törenini ve Meclis Başkanı seçimini gerçekleştirdiklerini anlatan Turan, bugün itibarıyla da komisyonların belirlenmesinin sağlandığını belirterek, "Bu saat itibarıyla komisyonlar kendi aralarında başkan ve sözcülerini belirliyor." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya döneminde seçimden sonra OHAL'in kaldırılacağını ifade ettiğini hatırlatan Turan, 18 Temmuz itibarıyla OHAL'in nihayete ereceğini dile getirdi.

"Allah bir daha bu millete böyle günler göstermesin ki OHAL gibi Anayasal bir sisteme mecbur kalmayalım diye düşünüyoruz" diyen Turan, şunları kaydetti:

"Biz asla OHAL taleplisi değildik ancak karşılaştığımız malum zorluklarla beraber anayasal sistem olan, anayasamızda öngörülen OHAL sürecini başlattık. OHAL'in özellikle yargı ve güvenlik güçlerimize verdiği imkanlar doğrultusunda FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle muazzam bir kavga etme, onların ihracı başta olmak üzere mücadele etme imkanı verdi. Dönüp arkaya baktığımızda iki yıl içerisinde başta Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde tüm hukuki imkanların değerlendirilmesinde önemli mesafe alındığını ancak nihayete ermediğini hep beraber takip ediyoruz. İstiyoruz ki olağanüstü hal kapsamındaki terörle mücadelemiz aynı kararlılıkla hep devam etsin."

"Olağanüstü hal kaldırılıyor, nokta"



Bülent Turan, zaman zaman muhalefet partilerinden bazı isimlerin "OHAL'e kılıf buluyorlar, farklı kanunlarla adım atıyorlar" gibi haksız eleştiride bulunduğunu söyledi.

OHAL'in 18 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin gündeminden kalkacağının altını çizen Turan, şöyle devam etti:

"Olağanüstü hal kaldırılıyor, nokta. Bu süre içerisinde aldığımız bazı tedbirlerin yine anayasal sistem içerisinde, Avrupa başta olmak üzere uluslararası kurumların öngördüğü evrensel hukuk içerisinde bazı düzenlemelerin yer aldığı bir kanun teklifi hazırladık.

Söz konusu kanun teklifini CHP, MHP ve İYİ Parti'ye götürerek onların da kanaatlerini alma talebimizi iletmiş olduk kendilerine. Daha Meclis Başkanlığına sunmadan tüm partilere vererek iyi niyetimizi, uzlaşı talebimizi göstermiş olduk. Şimdi de bu kanun teklifini Meclis Başkanlığına vermeyi öngörüyoruz."

Turan, TBMM'nin komisyon çalışmalarına kısa süre içerisinde başlarsa ilk ihtimal olarak bu hafta, komisyon çalışmalarının bitmemesi halinde önümüzdeki hafta Genel Kurul aşamasını bitirme talebi ve kararlılıklarının olduğunu söyledi.

"Her tedbirin bir süresi var"



Turan, dünyanın farklı ülkelerinde OHAL'in çok daha uzun süre devam ettiğini, bazı ülkelerde OHAL kalksa bile bazı kanunların sınırsız olduğunu bildiklerini anlattı.

Türkiye'nin OHAL sonrasında yeniden eski yasalara döndüğünü, çok az bir istisna getirerek bunların da anayasal ve evrensel hukuka uygun olacağını anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Bunların da hepsinin bir süresi var. Yani geçen kanun ilanihaye olacak değil. Her türlü tedbirin bir süresi var. Üç yılı geçmeyen bir düzenlemeden bahsediyoruz. Tüm maddeler sözüm ona OHAL gölgesinde değil, tam aksine AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar demokrasiyi inşa eden, ayağa kaldıran tarzının devamı olan maddeler de var. Örneğin şimdiki mevzuatımızda OHAL yokken bile gösteri ve protesto eylemleri ancak hava kararıncaya kadar olurdu. Yeni düzenlemeyle makul süre eklenerek akşam da gösteri ve protestoya imkan sağlanıyor. İnsan haklarını daraltan değil, bazılarını genişleten bir yaklaşım olduğunu belirtmek isterim. Sıkıyönetimin tamamen mevzuatımızdan kalkması söz konusu."

Bedelli askerlik tartışmaları



Bülent Turan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Bedelli askerlik konusunda herhangi bir çalışmanın olup olmadığı sorusuna Turan, AK Parti'nin şu ana kadar söz verip de yapmadığı hiçbir düzenlemenin olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlik konusunun bir ihtiyaç olduğunu belirttiğini anımsatan Turan, "Dolayısıyla Meclis açıldıktan sonra ilk işlerden bir tanesi bu olacaktır. İçeriği ile ilgili bakanlığımız çalışacaktır. Bedellinin de şahsi kanaatim o dur ki Ekim ayı gibi gündeme geleceğini kaydetmek istiyorum." dedi.

Bir gazetecinin, muhalefetin sunulan kanun teklifi ile "OHAL'in kalıcı hale getirildiği" eleştirisinde bulunduğunu hatırlatması üzerine Turan, "Görmediği kanun teklifine 'Hayır' diyen bir muhalefet, makul bir muhalefet değildir. Görüp inceledikten sonra bunun OHAL'in devamı olmadığına kanaat getirmelerini ümit ediyorum." diye konuştu.