Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Beşiri kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan Fehmi Özay ile Müjdat Özel çarşı merkezinde karşı karşıya geldi. İki kişi arasında başlayan sözlü tartışma bir anda olay silahlı kavgaya dönüştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım Ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Beşiri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 35 yaşındaki Fehmi Özay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde ağır yaralanan Müjdat Özel ise Batman Bölge Devlet hastanesine kaldırıldı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.