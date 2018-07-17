Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Ankara- Washington arasında terör örgütü PYD/ YPG’nin Menbiç’ten çıkartılması konusunda mutabık kaldığı üç aşamalı yol haritasında süreç devam ediyor. Menbiç’in çevresinde TSK bağımsız devriye faaliyetlerini sürdürürken, yol haritasında bir aksaklık yaşanmaması için ABD’li yetkililerle istihbari, diplomatik ve askerî temaslar da devam ediyor. Yol haritasına göre ön hazırlık safhası geride kaldı. Bir sonraki aşamada PYD/ YPG’nin silahlarını bırakarak Menbiç’i günlerde önümüzdeki terk etmesi beklenirken bazı uluslararası haber ajansıları ve PYD/YPG’ye yakın haber sitelerinin, terör örgütün 15 Temmuz’da “Menbiç’ten tamamen çekildiğini” iddia etmesi Ankara tarafından yalanlandı. Açıklamalara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı kaynakları, sürecin devam ettiğini vurgulayarak, tamamen çekildiler iddialarını abartılı olarak niteledi. Devriye güzergâhındaki kontrol noktalarından çekilmenin sürdüğünü ifade eden kaynaklar “Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Menbiç’ten bu aşamada YPG/PKK’nın tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı. ABD- Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucunda 4 Haziran’da 90 günlük yol haritasının belirlenmesi ile sonuçlanan Menbiç planın ön hazırlık aşaması tamamlanırken, bir sonraki aşamada PYD/YPG’nin bölgeden tamamen çekilmesi bekleniyor. Daha sonra ise, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlamasıyla ABD ve Türkiye’nin belirleyeceği isimlerden oluşturulacak yerel bir yönetim devreye girecek.