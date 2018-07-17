TBMM Bürosu ANKARA
AK Parti grubunun basına kapalı bölümünde grup yönetimi, Meclis idare amirliği, kâtip üyelikler ve komisyonlar için seçimler yapıldı. Buna göre, komisyon başkanları şöyle:
Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü
Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek,
Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır
Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok
İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Jülide Sarıeroğlu
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Numan Kurtulmuş
Millî Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Şenel Yediyıldız
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Yunus Kılıç.
FETÖ İLE MÜCADELE EDENLERE YÜKSEK YARGIÇLIK
Hâkimler ve Savcılar Kurulu ( HSK), Yargıtay’a 100, Danıştay’a 12 üye seçimi gerçekleştirdi. Seçilen yeni üyeler çoğunlukla, FETÖ’ye ve darbe girişimine yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda yoğun görev alan isimlerden oluştu. Yargıtay üyeliğine getirilen Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun, darbeden bir gün önce Gülen’in de arasında bulunduğu üst düzey örgüt yöneticileri hakkında “FETÖ çatı davası” olarak anılan davayı açmıştı. Yargıtay üyesi seçilen Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir ise Semih Terzi’yi vurarak darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin iddianameyi düzenlemişti. Genelkurmay Karargâhındaki eylemlerle ilgili “çatı davası”nın duruşma savcılığını yapan Aytekin Cenikli ile Muğla Cumhuriyet Başsavcısıcı olarak görev yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişimine yönelik soruşturmaları yürüten Necip Topuz da Yargıtay üyesi oldu.