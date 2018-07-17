Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bürosu ANKARA

AK Parti grubunun basına kapalı bölümünde grup yönetimi, Meclis idare amirliği, kâtip üyelikler ve komisyonlar için seçimler yapıldı. Buna göre, komisyon başkanları şöyle:

Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü

Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek,

Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır

Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok

İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Jülide Sarıeroğlu

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Numan Kurtulmuş

Millî Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Şenel Yediyıldız

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Yunus Kılıç.

FETÖ İLE MÜCADELE EDENLERE YÜKSEK YARGIÇLIK

Hâkimler ve Savcılar Kurulu ( HSK), Yargıtay’a 100, Danıştay’a 12 üye seçimi gerçekleştirdi. Seçilen yeni üyeler çoğunlukla, FETÖ’ye ve darbe girişimine yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda yoğun görev alan isimlerden oluştu. Yargıtay üyeliğine getirilen Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun, darbeden bir gün önce Gülen’in de arasında bulunduğu üst düzey örgüt yöneticileri hakkında “FETÖ çatı davası” olarak anılan davayı açmıştı. Yargıtay üyesi seçilen Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir ise Semih Terzi’yi vurarak darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin iddianameyi düzenlemişti. Genelkurmay Karargâhındaki eylemlerle ilgili “çatı davası”nın duruşma savcılığını yapan Aytekin Cenikli ile Muğla Cumhuriyet Başsavcısıcı olarak görev yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişimine yönelik soruşturmaları yürüten Necip Topuz da Yargıtay üyesi oldu.