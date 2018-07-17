Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 Temmuz'da sona erecek OHAL sonrası ile ilgili yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na gönderildi. OHAL'İN kaldırılması ile ilgili yasal düzenleme, Perşembe Günü saat 10'da Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.

KANUN TEKLİFİ TBMM ADALET KOMİSYONU'NA SEVK EDİLDİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM Başkanlığı, AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın imzasını taşıyan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Adalet Komisyonuna sevk etti.

PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10'DA GÜRÜŞÜLECEK

OHAL sonrası ile ilgili yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na gönderildi. OHAL'İN kaldırılması ile ilgili yasal düzenleme, Perşembe Günü saat 10'da Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.

TEKLİF, TBMM GENEL KURULU'NDA GELECEK HAFTA ELE ALINACAK

Dün en yaşlı üye başkanlığında toplanarak Başkanlık Divanını oluşturan ve başkanlığına AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'yü seçen Adalet Komisyonu, teklifle ilgili gündemini yaptı. Komisyon, teklifi 19 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da görüşecek. Teklif, TBMM Genel Kurulunda ise gelecek hafta ele alınacak.

VALİLERE YENİ HAKLAR VERİLECEK

Teklifle, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek. Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek; ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

GÖREVİNE SON VERİLENLER BİR DAHA KAMU HİZMETİNDE İSTİHDAM EDİLEMEYECEK

Üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen TSK, emniyet, jandarma, yargı mensupları, devlet memuru ve işçiler meslekten çıkarılabilecek.

Bu kapsamda görevlerine son verilenler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

TMSF'NİN KAYYIM ATAMASINA İLİŞKİN HÜKÜM 3 YIL DAHA DEVAM EDECEK

OHAL süresince terör örgütlerine aidiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle TMSF'nin kayyım atanmasına ilişkin hüküm 3 yıl daha devam edecek.