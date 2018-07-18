Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün saat 22.00'de Bahreyn'e havalanan uçağın lastiğinde kalkış esnasında sorun meydana geldi. Kule ile irtibata geçen uçağın pilotu tedbir amacıyla zorunlu iniş istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, Ankara semalarında bir süre tur atarak yakıt boşalttı.

Uçak, saat 01.55'te Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz indi. Yolcular ise terminale alındı.

Lastiği patladığı belirlenen uçağın sefere devam edip etmeyeceğine kontrollerden sonra karar verileceği öğrenildi.