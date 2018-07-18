Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bürosu ANKARA



AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan teklif ile 25 yaşını dolduranların (31 Aralık 1993’ten önce doğanlar) 15 bin lira karşılığında ve 28 gün askerlik yapma şartıyla bedelli askerlik uygulamasından yararlanması öngörülüyor. 6 milyona yakın kişiyi ilgilendiren uygulama için başvuru sayısının 400 bini aşması bekleniyor.



HAFTAYA SONUÇLANACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da önceki gün yaptığı basın toplantısında bedellinin Ekim ayına kaldığını söylemişti. Dün sürpriz bir şekilde, Meclis tatile girmeden düzenlemeyi çıkaracaklarını belirten Turan, “Bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir. Biz AK Parti olarak hangi vaadimizi, talebimizi ihmal ettik ki bunu edelim? Bedelli bekleyen tüm vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Askerlik ruhuna yakışan bir adımı atmak bizimi için bir görevdi. İstiyoruz ki, profesyonel askerliğe geçişin bu bir adımı olsun” dedi.



6 milyar lira bekleniyor

Bedelli askerlikte 25 yaş şartına göre, yükümlülerin yüzde 93’ü kapsaması bekleniyor. Bunlardan en az 400 bininin yasadan yararlanmak için başvuru yapacağı hesaplanıyor. Halen askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin kişi de askerliğini erteletti. 1 milyon 885 bin 438 kişi ise öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda bulunuyor. 2019 yılında ise silahaltına alınacak er sayısı ise 345 bin 933 olarak öngörülüyor. Böylelikle askerlikle ilişiği olan kişi sayısı toplan 6 milyona ulaşıyor. En az 400 bin kişinin bedelli askerlik yapması durumunda 6 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. 2014 yılında çıkartılan bedelli askerlik uygulamasından yaklaşık 203 bin kişi 18 bin lira ücret ile yararlanırken toplam 3 milyar 654 milyon gelir elde edilmişti.