Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursluluk Sınav Sonuçları Sorgula. 2018 MEB PYBS İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını sorgulayarak öğrenmek isteyenler, ''2018 MEB bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak, MEB bursluluk sınavı açıklandı mı, MEB bursluluk sınavı saat kaçta açıklanacak, MEB bursluluk sınavı sorgula, MEB bursluluk sınavı öğren'' gibi detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2018 Bursluluk sınavında ter döken binlerce aday, MEB 2018 bursluluk sınav sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağını merak içerisinde sorguluyor. MEB'den yapılan açıklamaya göre bursluluk sınav sonuçlarının bugün yani 18 Temmuz'da açıklanacağı öğrenildi. Gözler şimdi MEB 2018 bursluluk sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına çevrildi. 2018 MEB bursluluk sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak. İşte 2018 MEB bursluluk sınavı ile ilgili aradıklarınız.

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2018 MEB bursluluk sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 2018 MEB bursluluk sınavına giren adayları merak içerisinde beklediği sınav sonucu gün içerisinde açıklanacak. Ancak MEB bursluluk sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı bilinmiyor. MEB bursluluk sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

2018 İOKBS burs ücretleri ne kadar?

Bir sene içerisinde 4 kez ödenen MEB İOKBS ücretleri 3 aylık dönemlerde takdim edilir. Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında 3 ayda 1 kez ödenen MEB bursluluk ücretleri, 2017'de: 613.15 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2018 yılında burs ücretinin 648.04 TL olduğu belirtildi.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılayabildiği İOKBS burs ücretleri yıllara göre şu şekildeydi:

2013: 398,72 TL

2014: 438,89 TL

2015: 473,47 TL

2016: 530,24 TL

2017: 613.15 TL

2018: 648.04 TL

PYBS Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı ücretlerinden kimler yararlanır?

PYBS Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşidi olan bu imkân, 18 yaşına kadar alınır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin ter döktüğü sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkânı verilmektedir.

PYBS yılda kaç kez yapılıyor?

Yılda bir kez yapılan Parasız Yatılılık Bursu Sınavı, sınıflara göre düzenleniyor. Genel soruların içermediği sınavda o yılın soruları öğrencilere yöneltilir. Aynı yıl içerisinde görülen konulardan çıkan sorular sayesinde sınav kolay geçer. Bu burs çok ciddi rakamlarda kişiye takdim edilir. Ancak yapılan bu imtihan düşündürücü ve yoruma dayalı olarak hazırlanır. Sınavda ne kadar başarılı olunursa, PYBS bursunu almakta o kadar kolaydır.