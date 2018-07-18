Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişinin merakla beklediği bedelli askerlikte en çok konuşulan konulardan biri de devletin ne kadar gelir elde edeceği. Devlet yaklaşık 350 bin kişiden 5 milyar 250 milyon lira gelir bekliyor.

2011'DE 1,9 MİLYAR LİRA GELİR ELDE EDİLDİ

2011 yılında 30 yaş, 30 bin lira olan bedelli askerlikten 66 bin kişi yararlandı ve devletin kasasına 1.9 milyar lira girdi.

2014'TE 3,6 MİLYAR LİRA GELİR ELDE EDİLDİ

Bir önceki bedelli askerlik döneminde ise; 27 yaş, 18 bin lira bedelli askerlikten 203 bin kişi yararlandı. 2014 yılındaki bedelli askerlikten devletin kasasına ise 3.6 milyar lira girdi.