Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adnan Oktar grubu operasyonunda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan kadın şüpheliler, 29 Mayıs Hastanesinde sağlık kontrolünden geçiriliyor. Kedicikler sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülecek. Kediciklerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Adnan Oktar da adliyeye sevk ediliyor.