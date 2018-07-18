Adnan Oktar grubu operasyonunda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan kadın şüpheliler, 29 Mayıs Hastanesinde sağlık kontrolünden geçiriliyor. Kedicikler sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülecek. Kediciklerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Adnan Oktar da adliyeye sevk ediliyor.
Adnan Oktar Adliye'ye sevk ediliyor
18.07.2018 - 10:35 | Son Güncelleme: 18.07.2018 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adnan Oktar dahil 36 kişi Adliye'ye sevk ediliyor.
Etiketler : adnan oktar,adliye,
572196 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/572196.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER