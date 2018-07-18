CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında (@kilicdarogluk)Twitter hesabından “Tayyipler alemi” paylaşımında bulunduğu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan (TCK 299/1.2 ) soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında fezleke hazırlayarak Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyebilecek. Kılıçdaroğlu, hakkında yapılacak soruşturma sonunda dokunulmazlığı kaldırılırsa 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak. Başsavcılık Kılıçdaroğlu hakkında takipsizlik kararı da verebilecek.
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