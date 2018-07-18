Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılı için bedelli askerlik ücreti, bedelli askerlik yaşı kaç ve bedelli askerlik başvuru şartları haberimizde yer alıyor. Aylardır konuşulan bedelli askerlik yasa tasarısı Meclis'e bugün sunuldu. AK Partili Bülent Turan'ın açıklamasının ardından bedellide yaş sırını, ücreti ve bedelli askerlik başvuru şartları netleşmeye başladı. İlk etapta yaş 27 bedel 20 olarak konuşulan bedelli askerlik detayları belli olmaya başladı. Bedelli askerlik şartlarını merak edenler, bedelli askerlik yaş sınırı kaç ve bedelli askerlik ücreti ne kadar gibi sorulara cevap arıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın, ''Bedelli askerlikte yaşı 25, bedel 15 olacak şekilde tasarıyı hazırlayıp Meclis'e sunacağız'' açıklamasının ardından bedelli bekleyen milyonları heyecan sardı. Ancak bedelli askerlik şartları ile ilgili çeşitli iddialar da kafalarda soru işareti oluşturdu. Peki bedelli askerlik yaşı kaç, bedelli askerlik ücreti ne kadar, bedelli askerlik başvuru şartları neler, bedelli askerliğe başvuranlar kaç gün askerlik yapacak? işte detaylar...

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Bedelli askerlik kaç gün, şartları neler, yaş sınırı ve ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik kaç gün, bedelli askerlik şartları neler, bedelli askerlik yaş sınır kaç ve bedelli askerlik ücreti ne kadar sorularına cevabı bu haberde bulabilirsiniz. 24 Haziran öncesi konuşulan bedelli askerlik için AK Parti, seçimlerden önce milyonlara verdiği sözü tutmak için jet hızıyla harekete geçti. Bedelli askerlik yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. İlk etapta yaş sınırının 27, ücretin de 20 bin TL olduğu konuşulan bedelli askerlik şartları netleşmeye başladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, yaş sınırının 25, bedelinin de 15 olarak TBMM'ye sunulacağını söylemişti. Bu açıklamanın ardından bedelli askerlik bekleyen milyonlarca vatandaşı heyecan sardı. Bedelli askerlik ücretini verdikten sonra 28 gün askerlik yapılacak. Bu 28 günde 3 gün izin kullanmayanlar, 25 günde bedelli askerlik hizmetini tamamlamış olacak.

Bedelli askerlik için işten ayrılanlara tazminat ödenecek mi?

SGK Uzmanı Erhan Nacar, 28 gün bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunan kişilerin 15 yıl 3 bin 600 gün şartının yerine getirilmesi durumunda ihbar tazminatı almadan kıdem tazminatı alma hakkını elde ettiğini söyledi. Yani bu şartları taşıyanlar 28 gün bedelli askerlik yapılması hâlinde iş yerinden kıdem tazminatı alacak. Kamu ve özel sektörde çalışanlar bu 28 günü ücretsiz izinli olacak.

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?

Bedelli askerlik konusuyla ilgili Bekir Bozdağ, ''Bedelli askerlikle ilgili konu Ekim'den sonraki süreçte ele alınır.'' demişti. Ancak bu şimdilerde bu sürenin daha da erkene alınabileceği konuşuluyor.

Bedelli askerlik ücreti ve taksit tutarı ne kadar?

15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücretinin yaş sınırı 25 olarak bildirildi. Bu detayların ardından bedelli bekleyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri kredi faiz oranları oldu. 12 ay vadeyle kredi çekenler 17 bin lira, 48 ay vadeyle kredi çekenler ise 23 bin 472 lira olarak bu ücreti geri ödeyecek.

AK Partili Turan'dan bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerliğin savundukları bir yaklaşım olduğunu ifade ederek, bedelli askerlik yasasını savunduklarını dile getirdi. Turan, ''Hatta bedelli askerliği biz eski yıllardaki gibi 'bedelli' ifadesiyle doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki gençlerin sorunları var. Bunların çözümü için adım atmamız lazım'' dedi. 5 milyondan fazla askerlik bekleyen gencin olduğunu söyleyen Turan, Genelkurmay'ın her yıl yaklaşık 300 bin civarı bir talebi olduğunu ifade etti. Bu durumun çok büyük bir problem olduğunu dile getiren Turan, problemin çözümü için adım atmak istediklerini anlattı.